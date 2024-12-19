Ф'юрі сказав, чи завершить кар'єру в разі другої поразки від Усика

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) заявив, що будь-який результат поєдинку проти володаря титулів WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО )не змусить його завершити кар'єру.

Слова британця наводить Sky Sports.

"Мене це не цікавить. Розмови про завершення кар'єри – для дурнів. Я продовжую отримувати насолоду від боксу, від виходу в ринг, від підготовки до поєдинків. Мені це все подобається.



Інакше я б не робив це у 36 років. Далі я готовий битися з Джошуа, але тут все залежить від нього. Хто знає, що він хоче? Особисто я вмотивований продовжувати", – запевнив Ф'юрі.