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Ф'юрі сказав, чи завершить кар'єру в разі другої поразки від Усика

Олексій Мурзак — 19 грудня 2024, 17:55
Ф'юрі сказав, чи завершить кар'єру в разі другої поразки від Усика
Getty Images

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) заявив, що будь-який результат поєдинку проти володаря титулів WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО )не змусить його завершити кар'єру.

Слова британця наводить Sky Sports.

"Мене це не цікавить. Розмови про завершення кар'єри – для дурнів. Я продовжую отримувати насолоду від боксу, від виходу в ринг, від підготовки до поєдинків. Мені це все подобається.

Інакше я б не робив це у 36 років. Далі я готовий битися з Джошуа, але тут все залежить від нього. Хто знає, що він хоче? Особисто я вмотивований продовжувати", – запевнив Ф'юрі.

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Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

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