Не думаю, що Олександру потрібне повторення: Кличко – про можливий реванш Усика з Дюбуа

48-річний ексчемпіон світу у хевівейті Володимир Кличко (64-5, 53 КО) вважає, що чемпіону світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександру Усику (23-0, 14 КО) не потрібен реванш з володарем поясу IBF Даніелем Дюбуа (22-1, 22 КО).

Свою позицію він пояснив у коментарі Seconds Out.

"Не думаю, що Олександру потрібне повторення з Дюбуа. Це моя думка.

Чи зможе Джошуа завдати третьої поразки Ф'юрі? Подивимося. Це буде захоплююче. Я думаю, Ентоні переможе.

Щодо Усика, то Олександр побив усіх. Він має прийняти рішення, що він буде робити далі в боксі або поза ним", – сказав Кличко.

Зазначимо, що в ніч на 22 грудня Усик здобув перемогу над Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. Гонорар українського чемпіона за цей бій склав 104,5 млн доларів. Британець заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.