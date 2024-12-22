Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Не думаю, що Олександру потрібне повторення: Кличко – про можливий реванш Усика з Дюбуа

Олексій Мурзак — 22 грудня 2024, 11:16
Не думаю, що Олександру потрібне повторення: Кличко – про можливий реванш Усика з Дюбуа
Володимир Кличко та Олександр Усик
Instagram

48-річний ексчемпіон світу у хевівейті Володимир Кличко (64-5, 53 КО) вважає, що чемпіону світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександру Усику (23-0, 14 КО) не потрібен реванш з володарем поясу IBF Даніелем Дюбуа (22-1, 22 КО).

Свою позицію він пояснив у коментарі Seconds Out.

"Не думаю, що Олександру потрібне повторення з Дюбуа. Це моя думка.

Чи зможе Джошуа завдати третьої поразки Ф'юрі? Подивимося. Це буде захоплююче. Я думаю, Ентоні переможе.

Щодо Усика, то Олександр побив усіх. Він має прийняти рішення, що він буде робити далі в боксі або поза ним", – сказав Кличко.

Зазначимо, що в ніч на 22 грудня Усик здобув перемогу над Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. Гонорар українського чемпіона за цей бій склав 104,5 млн доларів. Британець заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш українець погодився.

Володимир Кличко Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа Усик – Ф'юрі 2

Олександр Усик

Шорти до вух і борода як у волоцюги: на що пішов Тайсон Ф'юрі заради "перемоги" над Усиком
Дядько Френк сліпий: Усик відреагував на слова Воррена та Ф'юрі про "різдвяний подарунок"
Мілевський привітав Усика з другою перемогою над Ф'юрі та звернувся до українців
Дружина Усика показала милі фото з Олександром у роздягальні одразу після бою з Ф'юрі
З перемогою, чемпіоне! Реакція соцмереж на тріумф Усика у поєдинку з Ф'юрі

Останні новини