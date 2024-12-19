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Тренер Усика: У суботу зійдуться два чемпіони, де один знову доведе, що він сильніший

Руслан Травкін — 19 грудня 2024, 19:55
Тренер Усика: У суботу зійдуться два чемпіони, де один знову доведе, що він сильніший
Сергій Лапін
Скріншот

Тренер Олександра Усика (22-0, 14 КО) Сергій Лапін поділився своїми очікуваннями від реваншу з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це він сказав під час прессконференції в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) напередодні бою.

"Цієї суботи у нас відбудеться битва між двома великими чемпіонами, де один ще раз доведе, що він сильніший", – сказав Лапін.

Зазначимо, що Ф'юрі пообіцяв у реванші бути дуже серйозним та завдати Усику болі, а Олександр звернувся до Тайсона своєю знаменитою фразою. 

Нагадаємо, що після пресконференції відбулася 11-хвилинна битва поглядів боксерів, які розділятимуть один ринг у суботу, 21 грудня.

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