Ф'юрі: Цього разу Усик відчує мій гнів, нехай Бог йому допоможе

Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) попередив чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО), чого варто від нього очікувати в їхньому майбутньому поєдинку.

Свої погрози "Циганський король" висловив в інтерв'ю Sky Sports.

"Він завдавав своїх найкращих ударів. Він здійснив 10 ударів, і всі влучили в ціль – жодного разу не повалив мене. Тож якщо він не зміг збити мене, коли я був на "ногах Бембі", то Бог з ним цього разу.

Я думаю, що у нього були всі шанси повалити мене, але він цього не зробив. Він завдав свого найкращого удару, я озирнувся на нього і посміхнувся. Цього разу він відчує гнів і загрозу, мені є, що доводити", – сказав Тайсон.