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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Ф'юрі: Цього разу Усик відчує мій гнів, нехай Бог йому допоможе

Олексій Погорелов — 18 грудня 2024, 11:35
Ф'юрі: Цього разу Усик відчує мій гнів, нехай Бог йому допоможе
Тайсон Ф'юрі
Instagram Тайсона Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) попередив чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО), чого варто від нього очікувати в їхньому майбутньому поєдинку.

Свої погрози "Циганський король" висловив в інтерв'ю Sky Sports.

"Він завдавав своїх найкращих ударів. Він здійснив 10 ударів, і всі влучили в ціль – жодного разу не повалив мене. Тож якщо він не зміг збити мене, коли я був на "ногах Бембі", то Бог з ним цього разу.

Я думаю, що у нього були всі шанси повалити мене, але він цього не зробив. Він завдав свого найкращого удару, я озирнувся на нього і посміхнувся. Цього разу він відчує гнів і загрозу, мені є, що доводити", – сказав Тайсон.

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Реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі пройде в саудівському Ер-Ріяді у суботу, 21 грудня.

Раніше 37-річний українець розповів, чим він займатиметься перед титульним поєдинком проти британського ексчемпіона.

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