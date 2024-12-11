Бій завершиться достроково: Сіренко – про реванш Усика з Ф'юрі

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) вважає, що реванш чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) проти колишнього чемпіона Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) завершиться достроково.

Цитує боксера XSPORT.

"Особисто для мене це буде дуже цікавий поєдинок, тому що кожен з бійців зможе зробити свою роботу над помилками. І мені особисто буде дуже цікаво побачити, що нового та цікавого вони зможуть реалізувати у наступному поєдинку. Я впевнений, що цей бій не пройде всієї дистанції і закінчиться достроково", – розповів Сіренко.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів. Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.