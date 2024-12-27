Це було легко: Расс Анбер вважає, що Усик домінував у реванші проти Ф'юрі

Расс Анбер, катмен чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, заявив, що українець домінував у бою-реванші проти Тайсона Фʼюрі.

Про це він розповів у коментарі для LuckyPunch.

"Мене запитували весь тиждень, що я думав про цей бій. Я казав, що ніколи не вийде легко перемогти боксера зростом понад 2 метри і вагою 120 кг. Ніколи не вийде легко. І я здивувався, наскільки це було легко. Я очікував важчого і ближчого бою. Це була домінація. 9-3 на користь Усика.

Дуже легко. Він по Усику навіть не влучав. А потім Усик сам влучав. 9-3 – жодних сумнівів. Олімпійський чемпіон, абсолют у крузервейті, абсолют у надважкій вазі з 23 боями. Бро, він велика легенда", – сказав Анбер.