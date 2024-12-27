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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Це було легко: Расс Анбер вважає, що Усик домінував у реванші проти Ф'юрі

Микола Дендак — 27 грудня 2024, 20:37
Це було легко: Расс Анбер вважає, що Усик домінував у реванші проти Ф'юрі
Ф'юрі та Усик
Пресслужба Riyadh Season

Расс Анбер, катмен чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, заявив, що українець домінував у бою-реванші проти Тайсона Фʼюрі.

Про це він розповів у коментарі для LuckyPunch.

"Мене запитували весь тиждень, що я думав про цей бій. Я казав, що ніколи не вийде легко перемогти боксера зростом понад 2 метри і вагою 120 кг. Ніколи не вийде легко. І я здивувався, наскільки це було легко. Я очікував важчого і ближчого бою. Це була домінація. 9-3 на користь Усика.

Дуже легко. Він по Усику навіть не влучав. А потім Усик сам влучав. 9-3 – жодних сумнівів. Олімпійський чемпіон, абсолют у крузервейті, абсолют у надважкій вазі з 23 боями. Бро, він велика легенда", – сказав Анбер.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся бій-реванш між Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та британцем Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

Українець переміг "циганського короля" одностайним рішенням суддів та захистив усі свої чемпіонські пояси. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу українському боксеру віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик – Ф'юрі 2 Расс Анбер

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