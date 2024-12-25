Екссуперник Котто та Сенченка: Усик закріпив перевагу в останніх двох раундах

Колишній американський боксер Пол Маліньяджі (36-8, 7 КО) вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) справедливо переміг Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Про це він сказав на власному ютуб-каналі.

"Енергетика бою була за Усиком. Бій був дуже близький, однак Олександр зумів закріпити свою перевагу в останніх двох раундах. Усик тоді тиснув, а Тайсон просто тримав час. Останні два раунди стали вирішальними. Усик заслужив більше перемогу, у мене немає сумнівів", – сказав Маліньяджі.

За кар'єру Пол перемагав відомих боксерів: Заб Джуда, В'ячеслав Сенченко, Хуан Діаз. Також виходив на ринг проти Мігеля Котто, Ріккі Гаттона та Шона Портера, але від них зазнавав поразок.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, після перемоги над "Циганським королем" донька Фаріон та відомий військовий третьої ОШБ виступили із різкою критикою українського чемпіона.