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Усик – Ф'юрі 2: визначився розклад тижня напередодні бою-реваншу

Станіслав Лисак — 15 грудня 2024, 14:11
Усик – Ф'юрі 2: визначився розклад тижня напередодні бою-реваншу
Getty Images

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) проведе бій-реванш проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Повторний поєдинок відбудеться в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді.

Організатори визначилися з розкладом заходів протягом тижня напередодні бою:

  • Вівторок, 17 грудня. Урочисте прибуття – 20:00
  • Середа, 18 грудня. Відкрите тренування – 20:00
  • Четвер, 19 грудня. Пресконференція – 18:00
  • П'ятниця, 20 грудня. Церемонія зважування – 20:00
  • У ніч з суботи 21 грудня на неділю 22 грудня. Бій реванш Усик – Ф'юрі 2 – орієнтовно о 00:00

Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

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