Усик – Ф'юрі 2: визначився розклад тижня напередодні бою-реваншу

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) проведе бій-реванш проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Повторний поєдинок відбудеться в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді.

Організатори визначилися з розкладом заходів протягом тижня напередодні бою:

Вівторок, 17 грудня. Урочисте прибуття – 20:00

Середа, 18 грудня. Відкрите тренування – 20:00

Четвер, 19 грудня. Пресконференція – 18:00

П'ятниця, 20 грудня. Церемонія зважування – 20:00

У ніч з суботи 21 грудня на неділю 22 грудня. Бій реванш Усик – Ф'юрі 2 – орієнтовно о 00:00

Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.