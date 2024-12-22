Усик пояснив, чому на прессконференцію прийшов з іграшкою

Український боксер Олександр Усик (23-0, 14 КО) після вдалого захисту титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі прийшов на спілкування зі ЗМІ з м'якою іграшкою.

На прессконференції після бою з Ф'юрі у нього поцікавилися, чому так.

"Це донька мені подарувала. Я колись давно подарував їй, а вона мені. Вона сказала, щоб іграшка завжди була зі мною, вона буде приносити мені силу. Чи маю я ще сили? Так, я маю жагу ще тренуватися, боксувати, радувати себе, свою команду, своїх близьких", – сказав Усик.

Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Українець свою перемогу присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в гевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.

Дюбуа після бою піднявся на ринг і запропонував Усику провести реванш – українець погодився.