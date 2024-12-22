Усик після другої перемоги над Ф'юрі розповів найближчі плани на майбутнє

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) після перемоги над Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) зізнався, що хоче просто повернутися додому і відпочити.

Про це він сказав на прессконференції.

"Мій наступний крок – відпочити. Зараз я хочу просто повернутись додому. Дружина мені відправляла відео, де моя маленька дочка Марія каже: "Тату, тату". Їй 10,5 місяців. І я бачив її лише 2 місяці.

Тому хочу повернутися, відпочити, відключити телефон, зачинити двері в будинку та сидіти, дивитися на небо. Зараз я хочу відпочити, не думати про Дюбуа, Ф'юрі… Просто відпочинок та час із дітьми.

Я хочу відпочити. Не думати про бокс, про Дюбуа, про Тайсона Ф'юрі. Просто погратися зі своїми дітьми", – сказав Усик на прес-конференції.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа, який після бою піднявся на ринг і запропонував Усику провести реванш – українець погодився.