Усик назвав дивну причину, чому Ф'юрі показав таку велику вагу напередодні реваншу

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) міг показати таку вагу (127,2 кг – прим.) на зважуванні через те, що на ньому було багато предметів одягу та, можливо, десь дабл чізбургер.

Про це українець заявив на пресконференції після бою.

"Тайсон зважився у футболці, у куртці, у черевиках, капелюхові. Можливо, з дабл чизбургером. З телефоном, золотом… Я не знаю", – сказав Усик.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також у Олександра запитали, що він може сказати Даніелю Дюбуа (22-1, 21 КО).

" У мене немає меседжу для Дюбуа", – відповів Усик.

Даніель Дюбуа після бою піднявся на ринг і запропонував Усику провести реванш – українець погодився. Туркі Аль аш-Шейх розповів, що має статися, щоб він організував поєдинок Усика з володарем титулу IBF.