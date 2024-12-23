Легенда британського боксу: Я розчарований тим, як судді рахували раунди бою Усик – Ф'юрі

Легендарний англо-єменський боксер Насім Хамед (36-1, 31 КО) вважає, що у бою Усик – Ф'юрі судді надали українцю занадто велику перевагу.

Про це він сказав у коментарі для The Stomping Ground.

"Я розчарований тим, як судді рахували. Я б не віддав перемогу Усику з такою різницею. Тайсон показав себе дуже добре, рахунок мав бути 1:1, всі чекали трилогію. Я хотів його перемоги, багато людей бачили інший результат. Однак це не зменшує старань Усика, можливо, він дійсно був влучнішим за Тайсона", – сказав Хамед.

Нагадаємо,Усик переміг Тайсона Ф'юрі на вечорі боксу у Саудівській Аравії одноголосним рішенням суддів. Цю перемогу український чемпіон присвятив мамі.

Раніше перемогу над "Циганським королем" оцінив промоутер Усика Олександр Красюк.

Окрім того, легендарний Леннокс Льюїс прокоментував майбутнє обох спортсменів після бою.