Колишній чемпіон світу в бріджервейті дав прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Британський боксер Лоуренс Околі (20-1, 15 КО), який був чемпіоном світу в бріджервейті (до 101,2 кг), вважає, що другий бій завершиться яскравою перемогою або Усика (22-0, 14 КО), або Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Його слова цитує ProBoxingFigths.

"Ф'юрі має вийти на цей бій у звичній манері. Тайсон має використовувати розумні та важкі удари. Тайсон має бути готовим у цьому бою до послідовності, він має бути готовий як фізично, так і психологічно. Можливо, бій знову пройде всю дистанцію, адже Усик стабільний. Я думаю, що хтось з них переможе у набагато яскравішій манері, ніж у першому бою», – сказав Околі.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.