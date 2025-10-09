Українська правда
Залежатиме від Усика, – тренер Околі оцінив перспективи ексчемпіона

Володимир Максименко — 9 жовтня 2025, 11:08
Тренер ексчемпіона світу Лоуренса Околі Джо Галлахер висловився про перспективи свого підопічного у хевівейті. 

Слова фахівця наводить Boxing 24/7.

"Якщо Усик відмовиться від титулів, то бій проти Агіта Кабаєла за пояс WBC стане реальним десь у березні-квітні наступного року. Саме тому ми хочемо, щоб до цього моменту Лоуренс провів ще один поєдинок. 
Насправді він просто хоче стати чемпіоном і не обов'язково саме WBC. Просто всі дивляться на Кабаєла як на бабайку, а Околі хоче битись саме із таким", – розповів Галлахер.

Останній свій бій Околі провів влітку 2025 року проти Кевіна Лерени – бій завершився перемогою британця за очками.

Раніше Агіт Кабаєл, з яким хоче битись Околі, кинув виклик Усику.

