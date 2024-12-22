Я не чув суддівські записки: Льюїс дав оцінку реваншу Усик – Ф'юрі

Легендарний боксер Леннокс Льюїс після бою Усик – Ф'юрі зізнався, що хоч і не чув суддівських записок, але погоджується з вердиктом суддів.

Його слова цитує BBC.

"Це був хороший бій. Я хотів би, щоб Тайсон був трохи агресивнішим і трохи активніше йшов на Усика. Олександр виграв перший поєдинок, тому Тайсону потрібно було йти на нього та переконатися, що він переміг у другому бою. Я не чув суддівські записки, але згоден із результатом. Можливо, Ф'юрі здається, що він виграв бій. Я не знаю. На мою думку, він міг попрацювати трохи більше. Усик кілька разів вільно потрапив йому по корпусу, і ці окуляри зараховувалися. Я вважаю, що судді дивилися на це", – сказав Льюїс.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа, який після бою піднявся на ринг і запропонував Усику провести реванш – українець погодився.