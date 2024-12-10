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Він заслуговує бути найкращим боксером у світі: Кроуфорд – про бій Усика з Ф'юрі

Олександр Булава — 10 грудня 2024, 23:43
Він заслуговує бути найкращим боксером у світі: Кроуфорд – про бій Усика з Ф'юрі
Теренс Кроуфорд

Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) оцінив другий бій володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це Кроуфорд розповів у коментарі Boxing Social.

"Усик заслуговує бути найкращим боксером у світі та лідером рейтингу P4P (pound for pound – це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями – прим.).

Нас чекає чудовий реванш. Усик – мій друг, але Тайсон теж. Я дуже чекаю цього поєдинку, нехай знову переможе найкращий", – зазначив Кроуфорд.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів. Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Теренс Кроуфорд

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