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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Хан спрогнозував хід реваншу між Усиком та Ф'юрі

Олександр Булава — 12 грудня 2024, 20:17
Хан спрогнозував хід реваншу між Усиком та Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Амір Хан вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) проведе роботу над помилками перед реваншем проти володаря поясів WBC, WBA, WBO й IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Цитує Хана Seconds Out.

"Хороший бій. Думаю, цього разу Ф'юрі знатиме, яких помилок припустився у першому бою. Він знає, що не зможе протистояти проти сильного Усика, тому що Олександр все ще володіє великою силою. Він відчув йог силу. Усик піднявся у вазі і все ще зберігає цю силу.

Тому я думаю, що Ф'юрі буде на крок попереду. Щоразу, коли Ф’юрі повертається в реванші, він завжди набагато кращий, тому він, ймовірно, може зупинити Усика в пізніх раундах.

Це буде чудовий бій. Віддаю перевагу Ф'юрі 60 на 40", – розповів Хан.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усик.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.

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