Хан спрогнозував хід реваншу між Усиком та Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Амір Хан вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) проведе роботу над помилками перед реваншем проти володаря поясів WBC, WBA, WBO й IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Цитує Хана Seconds Out.

"Хороший бій. Думаю, цього разу Ф'юрі знатиме, яких помилок припустився у першому бою. Він знає, що не зможе протистояти проти сильного Усика, тому що Олександр все ще володіє великою силою. Він відчув йог силу. Усик піднявся у вазі і все ще зберігає цю силу.

Тому я думаю, що Ф'юрі буде на крок попереду. Щоразу, коли Ф’юрі повертається в реванші, він завжди набагато кращий, тому він, ймовірно, може зупинити Усика в пізніх раундах.

Це буде чудовий бій. Віддаю перевагу Ф'юрі 60 на 40", – розповів Хан.