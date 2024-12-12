Хан спрогнозував хід реваншу між Усиком та Ф'юрі
Колишній чемпіон світу Амір Хан вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) проведе роботу над помилками перед реваншем проти володаря поясів WBC, WBA, WBO й IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).
Цитує Хана Seconds Out.
"Хороший бій. Думаю, цього разу Ф'юрі знатиме, яких помилок припустився у першому бою. Він знає, що не зможе протистояти проти сильного Усика, тому що Олександр все ще володіє великою силою. Він відчув йог силу. Усик піднявся у вазі і все ще зберігає цю силу.
Тому я думаю, що Ф'юрі буде на крок попереду. Щоразу, коли Ф’юрі повертається в реванші, він завжди набагато кращий, тому він, ймовірно, може зупинити Усика в пізніх раундах.
Це буде чудовий бій. Віддаю перевагу Ф'юрі 60 на 40", – розповів Хан.
Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усик.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.
Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.