Це не підлягає обговоренню: Ф'юрі порівняв свій стан перед реваншем з Усиком з боєм проти Кличка

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) розповів, що у реванші проти чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) він у кращому положенні, ніж перед боєм проти Володимира Кличка (64-5, 53 КО).

Про це він заявив на "Frank Warren's Queensberry Promotions".

"Ситуація взагалі не схожа. Я перевірений ветеран, чемпіон світу. Не треба робити хибні висновки, Усик виграв у мене лише один бал. Один раунд! Якби я здобув хоча б ще один раунд, якби картки суддів були ідентичні на раундах, де я переміг чи програв, це була б нічия. Це не схоже на бій з Кличком. Він же не декласував мене, він виграв один бал, і це не підлягає обговоренню" – сказав боксер.

Нагадаємо, у 2015 році Кличко програв Ф’юрі одностайним рішенням суддів. Реванш проти Усика відбудеться в ніч з 21 на 22 грудня 2024 року на стадіоні "Kingdom Arena" в Ер Ріяді, Саудівська Аравія.

Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.