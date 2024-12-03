Ф'юрі хоче третій бій з Усиком

Колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі вважає, що у випадку перемоги над Олександром Усиком, їм необхідно буде провести третій бій.

Цитує Тайсона DAZN Boxing.

"Якщо я переможу у реванші, буде третій бій, трилогія. Тому, якщо Усик виграв один поєдинок, а я виграю інший, то я не можу сказати, що я кращий, і він теж не може – має бути третій бій", – заявив Ф'юрі.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.