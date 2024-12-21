Дніпро вийшов на матч Суперліги у футболках на підтримку Усика

У суботу, 21 грудня, у Дніпрі відбувається матч Суперліги України з баскетболу між місцевим Дніпром та столичним Київ-Баскетом.

Трансляція гри доступна на YouTubе каналі ФБУ.

Дніпряни вийшли на паркет у футболках з написом Усик і емблемами Дніпра та Ready to Fight. Тим самим баскетболісти підтримали українського боксера Олександра Усика перед боєм-реваншем з Тайсоном Ф’юрі.

Нагадаємо, Дніпро є лідером чемпіонату, а Київ-Баскет розташовується на другій сходинці.

Сьогодні, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться реванш між чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та колишнім чемпіоном Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Старт поєдинку – о 1:00 за київським часом.

Раніше президент УАФ Андрій Шевченко, головний тренер збірної України Сергій Ребров та гравці національної команди записали ролик на підтримку Олександра Усика.