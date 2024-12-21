Вболіваємо за Усика: Ребров, Шевченко та гравці збірної підтримали боксера перед боєм з Ф’юрі

Президент УАФ Андрій Шевченко, головний тренер збірної України Сергій Ребров та гравці збірної взяли участь у ролику на підтримку українського боксера Олександра Усика перед боєм з Тайсоном Ф’юрі.

Відео опубліковане у телеграм-каналі УАФ.

Серед гравців збірної України на відео з’явились: Роман Яремчук, Анатолій Трубін, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Артем Довбик, Георгій Судаков, Ілля Забарний, Іван Калюжний та Володимир Бражко.

"Сашко, привіт. Тобі повідомлення від збірної. Б'єш влучно, блокуєш впевнено, контратакуєш швидко, викладаєшся на максимум, завершуєш точно, не відступаєш, вражаєш стійкістю. Ми з тобою", – говориться у відео.

Також президент УАФ висловив слова підтримки та впевнений, що боксер знову переможе Тайсона Ф’юрі.

"Саня, ти славний український козак. Твоя сила, витримка та дух надихають мільйони. Ти вже довів, що можеш досягти неможливого, і я впевнений, що зробиш це знову. Вся Україна вболіває за тебе. До перемоги, друже!", – сказав Андрій Шевченко.

Нагадаємо, у ніч на 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться бій-реванш між українським чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та колишнім чемпіоном дивізіону британцем Тайсоном Фʼюрі (34-1-1, 24 КО).

Початок двобою – о 1:00 по київському часу.

Напередодні поєдинку боксери провели процедуру зважування: різниця у вазі склала 25 кілограмів.