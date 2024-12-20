Може здивувати новими комбінаціями: Черкашин – про реванш Усика з Ф'юрі
Володар титулу WBC International у середній вазі Федір Черкашин (25-1, 15 КО) вважає, що чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) зможе здивувати Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) у реванші.
Цитує боксера NV.ua.
"Очікую дуже конкурентного та напруженого бою. Це протистояння двох абсолютно різних стилів — технічного, швидкого та витривалого Усика проти габаритного, потужного і непередбачуваного Ф’юрі. Бій має всі шанси стати історичним через свій статус.
Найбільша інтрига – як Усик впорається з фізичною перевагою Ф’юрі та чи зможе британець нав’язати свій стиль бою. Чи побачимо ми класичний бокс від Усика, чи все ж Ф’юрі застосує свою фірмову брудну тактику, використовуючи вагу, клінчі та жорстку роботу в ближньому бою.
Усик може здивувати новими комбінаціями та спробами атакувати корпус Ф’юрі, щоб знизити його витривалість. Зі свого боку, Ф’юрі може зробити ставку на активний пресинг з перших раундів, чого зазвичай від нього не очікують. Можливо, він спробує більше ризикувати, щоб здобути дострокову перемогу", – сказав Черкашин.
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Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.
Напередодні відбулась пресконференція перед боєм Усик – Ф’юрі: боксери провели найдовшу битву поглядів.