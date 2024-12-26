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Колишній тренер Чісори: Усик та Ф'юрі дали нам чудові 24 раунди

Руслан Травкін — 26 грудня 2024, 10:14
Колишній тренер Чісори: Усик та Ф'юрі дали нам чудові 24 раунди
Ф'юрі та Усик
Пресслужба Riyadh Season

Британський тренер Дейв Колдуелл, який працював із Дереком Чісорою та Ділланом Вайтом, похвалив Усика та Ф'юрі за два поєдинки.

Його слова цитує IFL TV.

"Мені дуже сподобався цей поєдинок. Обидва боксери дали нам чудові 24 раунди, кожен буд досить рівним.

Знаєте, що було б, якби Усик та Ф'юрі провели 10 боїв? Ці всі бої були доволі близькими. 23 з 24 раундів, які вони провели, були близькими", – сказав Колдуелл.

Нагадаємо, відразу після бою Колдуелл заявив, що Усик здобув заслужену перемогу.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

В першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

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