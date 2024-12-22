Екстренер Чісори та Вайта: Усик переміг цілком заслужено

Британський фахівець Дейв Колдуел, який співпрацював із Дереком Чісорою та Ділліаном Вайтом, вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) цілком заслужено переміг Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Про це він написав у соцмережі "Х" (Twitter).

"Усик переміг. Для мене це цілком заслужено.

Удари по корпусу часто залишаються непоміченими, але відразу з першого удару Усик наполегливо працював по корпусу. Два справді рівних бійця дали нам 24 фантастичних раунди боксу", – написав Колдуелл.

Usyk wins and deservedly so for me.

Body punches often go unnoticed but right from the opener Usyk worked hard to the body.



Two really evenly matched fighters gave us 24 fantastic rounds of boxing.



Brilliant 👏🏽#UsykFury2 — Dave Coldwell (@davidcoldwell) December 21, 2024

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа, який після бою піднявся на ринг і запропонував Усику провести реванш – українець погодився.