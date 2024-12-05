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Колишній тренер Хея: Тайсон вийде на реванш з іншим підходом, він має перемогти Усика

Руслан Травкін — 5 грудня 2024, 10:09
Колишній тренер Хея: Тайсон вийде на реванш з іншим підходом, він має перемогти Усика
Ф'юрі та Усик
Getty images

Британський тренер Адам Бут, який відомий співпрацєю із Девідом Хеєм, вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) переможе Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Його слова цитує Sky Sports.

"У Тайсона буде інакший підхід на цей бій. Він тепер знає, що може сильно нашкодити Усику. Тайсон вийде на цей бій з зовсім іншою психікою і має перемогти", – сказав Бут.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.

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