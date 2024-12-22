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Шевченко привітав Усика з перемогою над Ф'юрі

Руслан Травкін — 22 грудня 2024, 05:11
Шевченко привітав Усика з перемогою над Ф'юрі
Шевченко та Усик (фото за 2021 рік)
facebook.com/shevaofficial

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко, який зараз є президентом Української федерації футболу, привітав Олександра Усика (23-0, 14 КО) з перемогою над Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Пост із привітанням Шевченко опублікував у себе в Instagram.

"З перемогою, чемпіоне. Пишаємось тобою. Слава Україні", – написав він.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

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На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа, який після бою піднявся на ринг і запропонував Усику провести реванш – українець погодився.

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