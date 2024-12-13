Колишній чемпіон світу: У реванші з Усиком я віддаю перевагу Ф'юрі 60 на 40

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-6, 21 КО) вважає, що його земляк Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) зробить висновки з першого бою проти Олександра Усика (22-0, 14 КО), що дозволить йому перемогти українця.

Слова Хана цитує Box Nation.

"Я думаю, що цього разу Ф'юрі знає, яких помилок він припустився в першому бою. Він знає, що не може стояти перед сильним Усиком, в Олександра все ще багато сили і британець це відчув. Тому я думаю, що Ф'юрі буде на крок попереду у реванші. Щоразу, коли Ф'юрі повертається в реванші, він завжди набагато кращий, тому він, ймовірно, зупинить Усика в пізніх раундах. Я віддаю перевагу Тайсону – 60 на 40", – сказав Хан.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усик.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.