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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Колишній чемпіон світу: У реванші з Усиком я віддаю перевагу Ф'юрі 60 на 40

Руслан Травкін — 13 грудня 2024, 08:25
Колишній чемпіон світу: У реванші з Усиком я віддаю перевагу Ф'юрі 60 на 40
Амір Хан
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Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-6, 21 КО) вважає, що його земляк Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) зробить висновки з першого бою проти Олександра Усика (22-0, 14 КО), що дозволить йому перемогти українця.

Слова Хана цитує Box Nation.

"Я думаю, що цього разу Ф'юрі знає, яких помилок він припустився в першому бою. Він знає, що не може стояти перед сильним Усиком, в Олександра все ще багато сили і британець це відчув.

Тому я думаю, що Ф'юрі буде на крок попереду у реванші. Щоразу, коли Ф'юрі повертається в реванші, він завжди набагато кращий, тому він, ймовірно, зупинить Усика в пізніх раундах. Я віддаю перевагу Тайсону – 60 на 40", – сказав Хан.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усик.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.

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