Буде дострокова перемога: Гвоздик дав сміливий прогноз на реванш Усика з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу з боксу Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) поділився очікуваннями від реваншу між земляком та чемпіоном WBA, WBC, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 KO), заявивши, що бій завершиться достроковою перемогою українця.

Про це він сказав у інтерв’ю Ukrsport.

"Я думаю, що Сашко достроково переможе Ф'юрі цього разу. Мабуть десь в кінці, після 8-го раунду", – сказав боксер.

Раніше Гвоздик повідомив, що наступний бій планує провести в січні 2025 року.

Востаннє досвідчений боксер виходив у ринг 15 червня цього року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом.

Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.