Відомо, хто в Україні коментуватиме вечір боксу Усик – Дюбуа

Поєдинок за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа прокоментує Володимир Кобельков.

Про це повідомляє пресслужба MEGOGO – офіційного транслятора вечора боксу на "Вемблі.

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Кобельков коментуватиме бій Усика та Дюбуа з місця події. Також він прокоментує поєдинок українського боксера напівважкої ваги Даніеля Лапіна проти британця Льюїса Едмонсона за титули IBF та WBA Continental.

На боях решти андеркарду працюватимуть Сергій Лук’яненко та Дмитро Аветісян.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію вечора боксу на "Вемблі".