Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Відомо, хто в Україні коментуватиме вечір боксу Усик – Дюбуа

Денис Шаховець — 18 липня 2025, 14:41
Відомо, хто в Україні коментуватиме вечір боксу Усик – Дюбуа
MEGOGO

Поєдинок за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа прокоментує Володимир Кобельков.

Про це повідомляє пресслужба MEGOGO – офіційного транслятора вечора боксу на "Вемблі.

Читайте також :
Текст Що ви знаєте про Олександра Усика та його бій з Даніелем Дюбуа? ТЕСТ

Кобельков коментуватиме бій Усика та Дюбуа з місця події. Також він прокоментує поєдинок українського боксера напівважкої ваги Даніеля Лапіна проти британця Льюїса Едмонсона за титули IBF та WBA Continental.

На боях решти андеркарду працюватимуть Сергій Лук’яненко та Дмитро Аветісян.

Читайте також :
Усик – Дюбуа: повний файткард вечора боксу на Вемблі

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію вечора боксу на "Вемблі".

Megogo Олександр Усик Даніель Дюбуа Усик – Дюбуа 2

Megogo

Визначився офіційний транслятор бою Усик – Дюбуа в Україні
Англія U-21 – Німеччина U-21: де та коли дивитися фінал молодіжного Євро-2025
MEGOGO вперше покаже дитячий турнір пам’яті Величка
Визначився офіційний транслятор молодіжного Євро-2025 в Україні
Фінал чотирьох Ліги націй: коментатори та розклад трансляцій півфінальних матчів

Останні новини