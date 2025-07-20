Справжня ікона боксерського рингу: Володимир Кличко відреагував на перемогу Усика над Дюбуа

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко привітав Олександра Усика (24-0, 15 КО) із третім завоюванням титулом абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, зазначивши, що він справжня ікона боксерського рингу.

Про це Кличко-молодший написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Чемпіоне, ти справжня ікона боксерського рингу. Це був майстер-клас з витривалості, який підкреслює незламний дух українців, які долають труднощі виключно завдяки рішучості та силі волі", – написав він.

Champ, @Usykaa you’re a true icon in the boxing ring. This was a masterclass in resilience, highlighting the indomitable spirit of us🇺🇦 Ukrainians who overcome strength through sheer determination and willpower. pic.twitter.com/oZ5HEjNKl1 — Klitschko (@Klitschko) July 20, 2025

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.