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Справжня ікона боксерського рингу: Володимир Кличко відреагував на перемогу Усика над Дюбуа

Олексій Мурзак — 20 липня 2025, 22:54
Справжня ікона боксерського рингу: Володимир Кличко відреагував на перемогу Усика над Дюбуа
Олександр Усик та Володимир Кличко
Getty Images

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко привітав Олександра Усика (24-0, 15 КО) із третім завоюванням титулом абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, зазначивши, що він справжня ікона боксерського рингу.

Про це Кличко-молодший написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Чемпіоне, ти справжня ікона боксерського рингу. Це був майстер-клас з витривалості, який підкреслює незламний дух українців, які долають труднощі виключно завдяки рішучості та силі волі", – написав він.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.

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Володимир Кличко

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