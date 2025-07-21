Він все бачив, – легендарний Льюїс прокоментував перемогу Усика над Дюбуа

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Олександра Усика (24-0, 15 КО) над колишнім володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Своїми думками легендарний боксер поділився у соцмережах.

"Звичайно, я вболівав за іншого британського абсолютного чемпіона, і все, що вело до бою Усик – Дюбуа 2 свідчило про те, що Дюбуа був готовий до цього моменту. Я не впевнений, чи план полягав у тому, щоб накинутися на Усика раніше і потрясти його, але Усик все це бачив... і боровся майже по-науковому, з чудовою роботою ніг. Це завжди буде складним завданням", – написав Льюїс.

Of course I was rooting for another British Undisputed Champion and everything leading up to #UsykDubois2 would appear that Dubois was ready for the moment. I’m not sure if the plan was to jump on Usyk early and rattle him, but Usyk has seen it ALL… and fights almost… — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) July 20, 2025

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.