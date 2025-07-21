Він все бачив, – легендарний Льюїс прокоментував перемогу Усика над Дюбуа
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Олександра Усика (24-0, 15 КО) над колишнім володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).
Своїми думками легендарний боксер поділився у соцмережах.
"Звичайно, я вболівав за іншого британського абсолютного чемпіона, і все, що вело до бою Усик – Дюбуа 2 свідчило про те, що Дюбуа був готовий до цього моменту. Я не впевнений, чи план полягав у тому, щоб накинутися на Усика раніше і потрясти його, але Усик все це бачив... і боровся майже по-науковому, з чудовою роботою ніг. Це завжди буде складним завданням", – написав Льюїс.
Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.
Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.