Ф'юрі: Є лише одна людина, яка може перемогти Усика

Колишній чемпіон Тайсон Ф'юрі привітав абсолютного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика з перемогою над Даніелем Дюбуа та заявив, що лише він може перемогти українця.

Про це "Циганський король" написав у себе в соцмережах.

"Вітаю. Є лише одна людина, яка може перемогти тебе знову, і це циганський Тайсон Ф'юрі, який зробив це двічі, незважаючи на те, що говорять політики", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.

Нагадаємо, Ф'юрі вже двічі програв Усику. Після другої поразки від Олександра він заявив, що йде з професійного боксу. Проте напередодні Тайсон оголосив про третій бій проти українця. Сам Усик після тріумфу над Дюбуа сказав, що наступним суперником може стати Ф'юрі.