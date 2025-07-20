Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Ф'юрі: Є лише одна людина, яка може перемогти Усика

Микола Дендак — 20 липня 2025, 01:36
Ф'юрі: Є лише одна людина, яка може перемогти Усика
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон Тайсон Ф'юрі привітав абсолютного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика з перемогою над Даніелем Дюбуа та заявив, що лише він може перемогти українця.

Про це "Циганський король" написав у себе в соцмережах.

"Вітаю. Є лише одна людина, яка може перемогти тебе знову, і це циганський Тайсон Ф'юрі, який зробив це двічі, незважаючи на те, що говорять політики", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.

Нагадаємо, Ф'юрі вже двічі програв Усику. Після другої поразки від Олександра він заявив, що йде з професійного боксу. Проте напередодні Тайсон оголосив про третій бій проти українця. Сам Усик після тріумфу над Дюбуа сказав, що наступним суперником може стати Ф'юрі.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа

Тайсон Ф'юрі

Перемога над Дюбуа стала для Усика 8-ю поспіль в поєдинках з британськими боксерами
"На розігріві" в Усика та Дюбуа: Ф’юрі заспівав поруч із "Вемблі"
Сергій Федченко: Усик переможе Дюбуа нокаутом
Андрій Котельник: Усик повинен "розкласти" Дюбуа
Від Брієдіса до Ф'юрі: 5 найкращих боїв Олександра Усика

Останні новини