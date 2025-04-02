Братів Кличко додали до популярного боксерського симулятора

Колишніх чемпіонів світу Віталія та Володимира Кличків додали до боксерського симулятора Undisputed.

Про це повідомляє Undisputed в соцмережі "X".

"Відродіть епоху Кличків і знову переживіть їхнє домінування в Undisputed!", – йдеться у повідомленні.

Також у грі з’явилися Ерік "Баттербін" Еш, Шеннон Бріггс, Хуан Франциско Естрада, Роман Гонсалес і Джей Опетая.

Revive the Klitschko Era & recreate their decade of dominance on @‌PlayUndisputed. The Iron & Steel Pack is out now! ⚒️



Featuring; Wladimir Klitschko, Vitali Klitschko, Butterbean, Shannon Briggs, Juan Francisco Estrada, Roman Gonzalez, & Jai Opetaia.



⚒️ IRON AND STEEL DLC… pic.twitter.com/ZeidElxUYS — Undisputed (@PlayUndisputed) April 2, 2025

Нагадаємо, Віталій завершив боксерську кар'єру у 2012 році. Володимир свій останній бій провів у квітні 2017 року, коли поступився Ентоні Джошуа.

Напередодні Чемпіон згадав кілька маловідомих, але від цього не менш захопливих фактів із життя нашої легенди світового боксу.