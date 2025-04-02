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Братів Кличко додали до популярного боксерського симулятора

Олександр Булава — 2 квітня 2025, 22:37
Братів Кличко додали до популярного боксерського симулятора

Колишніх чемпіонів світу Віталія та Володимира Кличків додали до боксерського симулятора Undisputed.

Про це повідомляє Undisputed в соцмережі "X".

"Відродіть епоху Кличків і знову переживіть їхнє домінування в Undisputed!", – йдеться у повідомленні.

Також у грі з’явилися Ерік "Баттербін" Еш, Шеннон Бріггс, Хуан Франциско Естрада, Роман Гонсалес і Джей Опетая.

Нагадаємо, Віталій завершив боксерську кар'єру у 2012 році. Володимир свій останній бій провів у квітні 2017 року, коли поступився Ентоні Джошуа.

Напередодні Чемпіон згадав кілька маловідомих, але від цього не менш захопливих фактів із життя нашої легенди світового боксу.

Брати Клички Віталій Кличко Володимир Кличко

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