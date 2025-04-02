Братів Кличко додали до популярного боксерського симулятора
Колишніх чемпіонів світу Віталія та Володимира Кличків додали до боксерського симулятора Undisputed.
Про це повідомляє Undisputed в соцмережі "X".
"Відродіть епоху Кличків і знову переживіть їхнє домінування в Undisputed!", – йдеться у повідомленні.
Також у грі з’явилися Ерік "Баттербін" Еш, Шеннон Бріггс, Хуан Франциско Естрада, Роман Гонсалес і Джей Опетая.
Нагадаємо, Віталій завершив боксерську кар'єру у 2012 році. Володимир свій останній бій провів у квітні 2017 року, коли поступився Ентоні Джошуа.
Напередодні Чемпіон згадав кілька маловідомих, але від цього не менш захопливих фактів із життя нашої легенди світового боксу.