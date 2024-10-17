Український тренер: Не розумію громадянської позиції Ломаченка

Заслужений тренер України з боксу Михайло Зав’ялов засудив володаря титулів IBF та IBO Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) за відсутність громадянської позиції.

Цитує тренера Спорт 24.

"Не питайте в мене про Ломаченка. Я не розумію його громадянської позиції. Серце в мене до нього не лежить", – сказав Зав’ялов.

Зазначимо, що Ломаченко продовжує підтримувати церкву Московського патріархату. Тих депутатів, які проголосували за заборону УПЦ МП, він назвав "безбожниками", при цьому насміхнувшись над українською мовою.

Нагадаємо, нещодавно авторитетний інсайдер повідомив, що Ломаченко планує завершити кар’єру.