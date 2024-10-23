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Тягнули ковдру на себе: футбольний агент – про двох лідерів Шахтаря у грі з Арсеналом

Олександр Булава — 23 жовтня, 19:21
Тягнули ковдру на себе: футбольний агент – про двох лідерів Шахтаря у грі з Арсеналом
ФК Шахтар

Футбольний менеджер та агент В'ячеслав Заховайло розкритикував дії двох гравців донецького Шахтаря у матчі з Арсеналом (0:1) у Лізі чемпіонів.

Про це він розповів у Facebook.

"‎Склалося враження, що гравці Шахтаря приїхали до Лондона себе продавати. Вийшло, скажімо, не дуже.

І про сам матч. Могли й не програти. Моменти були. Наприкінці матчу Шахтар домінував. Зазначу Матвієнко, підозріло припускався мало помилок. Судаков та Бондаренко тягли на себе ковдру. Скажу прямо, багатомільйонного цінника цього дуету я не побачив", – відзначив Заховайло.

Після трьох турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише одне очко, набране у грі з Болоньєю, а Арсенал відтепер має в активі сім балів. У наступному турі "гірники" 6 листопада зіграють проти швейцарського Янг Бойз, а "каноніри" у цей же день завітають до міланського Інтера.

Арсенал (Лондон) В'ячеслав Заховайло Шахтар Донецьк

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