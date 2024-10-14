Заховайло: Україна не буде діяти першим номером у матчі з Чехією

Футбольний менеджер та агент В'ячеслав Заховайло вважає, що у матчі Україна – Чехія в Лізі націй "синьо-жовті" не будуть діяти першим номером.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Мені чеська стратегія на матч з Україною зрозуміла. Впевнений, що вони будуть намагатися грати у свою звичну гру. Тобто, у першу чергу робити ставку на швидкі контратаки та стандартні положення, де у грі на другому поверсі чехи набагато кращі за українців, будемо відверті.

Очікую на те, що обидві команди будуть грати у так званий вертикальний футбол. Від оборони діятимуть. Тож, сподіватися на зливу голів не варто. Не виключаю варіанту, що проти Чехії Ребров спробує зіграти у три центральних захисники.

Взагалі ж, дивлячись на склад України, я певен, що ми побачимо ортодоксальний футбол. Вертикальний. Не буде Україна діяти першим номером і тримати м’яч більшість ігрового часу, бо немає кому його тримати. Через травми в нас повилітали наші провідні гравці, я про Циганкова, Ярмоленка і Малиновського насамперед", – сказав Заховайло.