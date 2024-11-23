Захожий зазнав першої поразки в кар’єрі та втратив титул EBU

Український боксер Олександр Захожий (19-1, 15 КО) не зумів захистити свій титул чемпіона EBU у надважкій вазі в бою проти 31-річного представника Косово Лабінота Ксоджая (21-3, 16 КО).

Лабінота здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 116:110, 115:111, 116:110.

У 2-му раунді Захожий гарно спіймав свого суперника лівим хуком і відправив у важкий нокдаун. Проте Ксоджай зумів піднятися.

Протягом наступних раундів українець виглядав невпевнено. У 9-му раунді, здавалося, ситуація змінилася, і він перехопив ініціативу, але вже в наступній 3-хвилинці представник Косово відправив Захожого в нокдаун.

Нагадаємо, що Ксоджай став суперником українського боксера лише за 5 днів до бою. Попередній суперник українця – швейцарець Арнольд Джергжай травмувався.

Захожий здобув свій титул після дострокової перемоги над німцем Гранітом Шалом (15-1, 5 КО) у квітні в межах вечора боксу в Німеччині. Шала не зміг продовжувати бій після другого нокдауну в другому раунді.