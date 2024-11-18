Захожий отримав нового суперника за 5 днів до бою

Чемпіон EBU у надважкій вазі Олександр Захожий (19-0, 15 КО) проведе захист титулу проти 31-річного представника Косова Лабінота Ксоджая (20-3, 16 КО).

Про це повідомляє LuckyPunch.

Бій відбудеться 23 листопада у Гейдельберзі, Німеччина.

Попередній суперник українця – швейцарець Арнольд Джергжай травмувався і не зможе відновитися до суботи.

Захожий здобув свій титул після дострокової перемоги над німцем Гранітом Шалом (15-1, 5 КО) у квітні в межах вечора боксу в Німеччині. Шала не зміг продовжувати бій після другого нокдауну в другому раунді.