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Усик: Золота медаль Олімпіади для мене важливіша за чемпіонські пояси

Станіслав Лисак — 13 травня, 12:26
Усик: Золота медаль Олімпіади для мене важливіша за чемпіонські пояси

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) вважає, що золоту медаль Олімпійських ігор здобути важче, ніж чемпіонський пояс.

Про це українець розповів у інтерв'ю порталу Mail Sport Boxing напередодні бою з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

"Я програв на своїх перших Олімпійських іграх. Після повернення додому, я подумав, може завершити з аматорським боксом, може піти в профі. Мій старий друг сказав: "Твоя мрія золота медаль, але в тебе її немає і ти хочеш залишити аматорський бокс? Будь ласка, спробуй знову".
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Якщо ти не завоював чемпіонський пояс, то вже через 5-6 місяців можеш спробувати знову, може наступного року, але не чотири. Олімпійські ігри для мене, найвище досягнення", — сказав Усик.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг. ЕйДжей вже прилетів до Саудівської Аравії.

Напередодні Усик завершив тренувальний табір та прибув на місце проведення бою.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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