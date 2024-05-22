Редкач провалив зважування перед боєм із Джукембаєвим

Український боксер першої напівсередньої ваги (до 63,5 кг) Іван Редкач (24-6-1, 19 КО) провалив зважування перед боєм проти Батиржана Джукембаєва з Казахстану (22-1, 16 КО).

Українець набрав близьку 64,2 кг. Зазначимо, що його суперник вклався в ліміт та показав 63,4 кг. Попри це, десятираундовий бій відбудеться.

Поєдинок пройде у ніч на 23 травня в американському Плент-Сіті.

Нагадаємо, в останньому своєму бою в липні 2023-го Редкач переміг вперше за понад чотири роки. Він здолав технічним нокаутом 41-річного Елвіна Переса.