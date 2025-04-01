Шевадзуцький проведе бій проти дворазового олімпійського чемпіона

Український боксер надважкої вагової категорії Ігор Шевадзуцький (12-2, 10 КО) проведе свій наступний бій 5 квітня проти узбека Баходіра Жалолова (14-0, 14 КО).

Про це повідомляє пресслужба Nomad Promotions.

Поєдинок відбудеться в суботу, 5 квітня в Астані в андеркарті чемпіонського бою в середній вазі, в рамках якого Джанібек Алімханули (16-0, 11 КО) захищатиме свої титули за версіями IBF і WBO в поєдину проти Анауеля Нгаміссенге (19-0, 9 КО).

Жалолов – олімпійський чемпіон 2020 і 2024 років. Свій останній на даний момент бій у профі-рингу він провів 17 листопада 2023 року, нокаутувавши Кріса Томпсона. Після цього він перервав професійну кар’єру заради участі в Олімпіаді-2024.

Шевадзуцький свій попередні бій провів 7 грудня 2024 року в німецькому Ашерслебені, достроково перемігши поляка Якуба Сосінського (8-9-1, 3 КО).