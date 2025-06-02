Гвоздик оголосив дату свого наступного поєдинку

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) назвав дату свого наступного поєдинку.

Про це він повідомив в інтерв'ю Boxing News 24/7.

"Мій план на цей рік – бути максимально активним. Я планую знову вийти на ринг 28 червня в андеркарді бою Хільберто Раміреса. Після цього провести бій в андеркарді іншого поєдинку Раміреса, а потім, можливо, великий бій до кінця року. Зараз я найбільш вмотивований, аніж був коли-небудь. Це нова глава у моїй кар'єрі, я готовий знову стати чемпіоном світу", – розповів Гвоздик.

Нагадаємо, в ніч з 19 на 20 квітня в американському Оушенсайді (штат Каліфорнія) Гвоздик достроково переміг Ентоні Голлавея (9-7-4, 7 КО). У третьому раунді український спортсмен двічі відправляв суперника в нокдаун, після останнього рефері ухвалив рішення зупинити бій.

Раніше український боксер вже висловлював бажання знову битись за звання чемпіона світу.