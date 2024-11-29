Гриців анонсував поєдинок в андеркарді Пулев – Чарр

Український боксер суперважкої ваги Олександр Гриців (8-0, 6 KO) проведе поєдинок проти поляка українського походження Сергія Вервейка.

Про це Гриців розповів порталу tribuna.com.

Бій відбудеться в андеркарді поєдинку між болгарином Кубратом Пулевим та німцем Мануелем Чарром уже 7 грудня 2024 року.

"Мій наступний бій пройде в андеркарді Пулев – Чарр. Я радий виступити в цьому шоу, адже це можливість виступити перед великою аудиторією з трансляцією на DAZN. Я відновився після травми, провів підготовку та з нетерпінням чекаю свого поєдинку.

Мій суперник Сергій Вервейко – високий, досвідчений боксер. Переглянули декілька його боїв з командою. З повагою та серйозністю ставлюсь до кожного свого суперника. В ринзі збираюсь показати гарний бокс та здобути яскраву перемогу", - сказав Гриців.

Свій останній бій 25-річний Олександр Гриців провів у вересні цього року проти чеха Адама Коларіка. Поєдинок пройшов усю дистанцію у 8 раундів та завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця.