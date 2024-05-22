Чемпіон повернувся: Берінчик прибув до Києва з титулом WBO

Чемпіон світу WBO в легкій вазі Денис Берінчик (19-0-0, 9 КО) прибув до Києва після перемоги над Емануелем Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Про це повідомляє K2 Promotions Ukraine в Інстаграмі.

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Разом із Денисом до України повернулася і команда боксера. Зазначимо, що Берінчик провів свій перший поєдинок у США та за чемпіонський титул загалом.

На платформі Центрального залізничного вокзалу Києва чемпіона світу зустріли з короваєм та оркестром.

Нагадаємо, що бій Берінчик — Наваррете тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116. Завдяки цій перемозі Денис став 14-м українським чемпіоном світу з професійного боксу.