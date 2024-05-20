Це стало сюрпризом для Наваррете: журналіст виділив ключовий фактор перемоги Берінчика

Журналіст Олександр Орманжи вважає, що перехід Дениса Берінчика в стійку шульги став великою несподіванкою для Еммануеля Наваррете.

Про це він розповів в ексклюзивному коментарі для Чемпіона.

"Хвилювався і хотів, щоб Денис виграв. Перед цим я вам говорив, що його записували в андердоги, але я заявляв, що у нього є шанси. Бій дивився, бій був дуже крутий. Класно спрацював тандем тренер-спортсмен, хороші заготовки були.

Коли Берінчик став у шульгу, я так розумію, для Наваррете це стало сюрпризом, і він кілька раундів не міг з цим впоратися. Денис круто чув свій кут, пам'ятаю в раунді 8-9 йому Єгор кричав, щоб той розтягував на ногах, і він послухав. Це круто.

Знову ж таки, привітання рефері. Я вважаю, що це одноголосна перемога українця, але, слава Богу, що хоч так віддали. Там такий гул стояв, він побив місцеву зірку роздільним рішенням і ще й виграв чемпіонський пояс.

Крута перемога, тільки можу привітати Дениса і його тренера Єгора Голуба. Вони класно спрацювалися, я дуже задоволений, навіть більше, ніж за Усика. Тому що Олександр в історії і так, а Денису 36 років і він без чемпіонських поясів, тому за Берінчика дуже радий", - сказав Орманжи.