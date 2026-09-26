Алієв: Після "золота" чемпіонату Європи головна мета – Олімпіада-2028

Український боксер Ельвін Алієв здобув для України першу золоту медаль чемпіонату Європи з боксу, ставши чемпіоном у ваговій категорії до 65 кг.

У коментарі Чемпіону уродженець Київщини розповів про емоції від завоювання "золота", перебіг турніру та подальші плани.

– Зараз, коли вже пройшла ніч, після того як ти став чемпіоном Європи, що на душі?

– Ми проробили чудову роботу, досягли того, за чим приїхали, тому зі спокоєм в душі чекаю повернення в Україну.

– Ти радий, що фінальний бій із французом завершився саме достроково?

– Ми були готові до будь-якого сценарію поєдинку, головне, що вдалося перемогти. Тому я був би радий будь-якій перемозі, якщо вона чесна та заслужена.

– Після чвертьфіналу ти говорив, що це чи не найскладніший бій у твоїй карʼєрі, зараз після ЧЄ, ти можеш назвати цей бій найскладнішим на цьому чемпіонаті, і як ти вважаєш чому?

– Абсолютно точно можу сказати, що це був найскладніший бій на Чемпіонаті Європи, тому що проти мене боксував досвідчений та титулований боксер, учасник Олімпійських Ігор у Парижі. Кожен раунд проходив з рахунком 3:2, то в одну, то в іншу сторону. І звісно я усвідомлював, що навіть мінімальна помилка в поєдинку могла коштувати мені перемоги, тому він став для мене настільки важливим і тяжким.

– Хто вже встиг привітати тебе з перемогою? Можливо було вітання від Олександра Усика?

– Вітань від Олександра Усика не було, але з його команди отримав приємне привітання від Сергія Лапіна.

– Ти поєднуєш кар'єри в аматорах та професіоналах, втім якщо говорити про найбільшу мрію зараз – це Олімпіада-2028?

– Так, Олімпіада – це ціль номер один. З Божою допомогою йдемо до цієї цілі.