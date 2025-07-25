Вразив Ф'юрі за 50 секунд: відомий український блогер відгадав першу роботу Тайсона

Український блогер Макс Клименко, який мешкає у Великобританії, продовжує вражати своєю незвичною рубрикою "відгадування роботи людини зі сходів".

Цього разу його гостем став не хто-небудь, а сам Тайсон Ф’юрі – колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі.

Піднявшись на драбину, Макс мав лише дві хвилини, аби через серію навідних запитань визначити, ким Ф’юрі працював до того, як став зіркою рингу. І йому це вдалося блискавично – лише за 50 секунд блогер здогадався, що майбутній чемпіон продавав автомобілі.

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Сам Тайсон був щиро вражений – не приховуючи усмішки, він підтвердив, що справді колись займався продажем машин.

Ця несподівана зустріч миттєво набрала популярності в мережі, а український блогер отримав тисячі схвальних коментарів.

Нагадаємо, напередодні Ф'юрі опублікував пост, в якому написав дату та місце проведеннятретього поєдинку з Олександром Усиком. При цьому раніше Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Останні поєдинки ексчемпіон провів саме проти українця. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів. Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.