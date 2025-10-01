Українець Хегай проведе бій проти чемпіона світу за версією WBO – The Ring

Український боксер напівлегкої вагової категорії Арнольд Хегай (22-2-1, 13 KO) проведе бій проти чемпіона світу за версією WBO Рафаеля Еспінози (27-0, 23 КО).

Про це повідомив журналіст Майк Коппінгер.

За його інформацією, поєдинок між українцем і мексиканцем відбудеться 15 листопада на батьківщині Еспінози.

Еспіноза має неймовірний зріст для своєї вагової категорії – 195 см. Українець нижчий на 20 см. 33-річний Хегай вперше битиметься за титул чемпіона світу.

В своєму останньому поєдинку Арнольд переміг 42-річного венесуельця Ліборіо Соліса (38-9-1, 18 КО).

У березні Хегай програв роздільним рішенням суддів Джоету Гонсалесу, що стало його другою поразкою у кар'єрі (інша поразка відбулася проти Стівена Фултона у 2020 році).