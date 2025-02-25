Українські боксери здобули 75 медалей на турнірі в Румунії

Українські боксери показали неймовірні результати на міжнародному турнірі "Dracula Open", що проходив у Румунії.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

В доробку спортсменів 75 медалей: 38 золотих, 22 срібні та 15 бронзових. Команда України серед молоді та жінок-молоді посіла перше загальнокомандне місце. Також найкращими стали команда юніорок та збірна України серед юнаків та дівчат.

Окрім цього варто відзначити успіхи Гєрмана Боднарчука та Юлії Ступакової, які стали найкращими боксерами турніру серед молоді та жінок-молоді відповідно.

Нагадаємо, нещодавно завершився міжнародний турнір з боксу, який проходив у Іспанії. Україна здобула 8 медалей.