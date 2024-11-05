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В агітаційному ролику Трампа згадали про скандал на Олімпійських іграх

Ігор Чернявський — 5 листопада 2024, 08:40
В агітаційному ролику Трампа згадали про скандал на Олімпійських іграх

У передвиборчому ролику Дональда Трампа показали святкування алжирської боксерки Іман Хеліф перемоги на Олімпійських іграх-2024.

Коли у відео з’явилися ці кадри, закадровий голос промовив: "Чоловіки можуть побити жінку й виграти медалі".

Нагадаємо, найгучнішим скандалом Олімпіади в Парижі стала відмова італійки Анджели Каріні продовжувати бій проти Хеліф, адже за рік до змагань алжирка провалила гормональний тест.

Попри заклики відсторонити Іман від Олімпійських ігор, представниця Алжиру впевнено перемогла усіх своїх суперниць і виграла золоту медаль. Після турніру 25-річна боксерка подала позов до суду за булінг, зокрема на Трампа, Ілона Маска та Джоан Роуллінг.

Трамп тоді заявив, що прекрасна жінка з Італії є дуже хорошим боксером, але тільки проти інших жінок.

Дональд Трамп Олімпійські ігри-2024 Іман Хеліф

Дональд Трамп

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